The Iowa Master Farmer Class of 2024 has four winners, along with a recipient of the Exceptional Service to Agriculture award. They include:

Roger and Kathy Carlson, Red Oak

April Hemmes, Hampton

Neil and Becky McCoy, Villisca

Mark and Diane Schmitt, Fort Atkinson

Elwynn Taylor, Ames (Exceptional Service)

These individuals join a long line of winners, dating back to 1926, when Henry A. Wallace initiated the award to honor farmers who demonstrate outstanding farm management. He said the award was to recognize not only good farming practices, but also involvement in family and community.

The awards were not given in the years 1932-37, 1942-45, 1962 and 2021, due to the Depression, World War II, a combined class in 1962-63 and the COVID-19 pandemic.

The long list below gives the names of all winners. An asterisk denotes the honor of “Exceptional Service to Agriculture.”

1926

George Christophel

George Godfrey

Lenus Hagglund

Charles Kirkpatrick

Fred W. La Doux

H.S. Martin

William McArthur

E.F. Morris

Lewis Morris

Fred Nelson

Dan J. Schnittjer

P.P. Stewart

Earl Watts

William Wendt

1927

Carl T. Anderson

H.D. Backhaus

Frank Beath

A.J. Blakely

R.R. Clampitt

E.L. Hill

John M. Hunt

Oscar W. Johnson

George W. Leffler

A.B. Myhr

Roy T. Pullen

Ray Redfern

Adolph Schultz

John N. Smith

George Steen

E.E. Tracy

1928

H.E. Barringer

Earl S. Elijah

Frank F. Everett

Burrell C. Foster

Theodore Gronna

Hervey E. Hazen

O.J. Kalsem

Seth Miller

Lewis T. Newton

Edward Reimer

Bert Schuelke

Otto F. Schultz

C. Everett Smith

Paul Strickler

Henry C. Vaske

1929

William C. Anderson

Harry J. Bode

James C. Davis

Z.T. Dunham

Harry Fox

William M. George

John Heuck

Frank Holland

Sam Kennedy

John Knight

R.C. McElhinney

Charles F. Michel

Harry Poundstone

W.H. Royer

G.E. Sauerbry

Everett L. Stewart

1930

H.K. Baker

J.J. Boatman

H.J. Grunewald

W.A. Hollowell

R.C. Hopp Sr.

E.W. Houston

W.F. Jager

R.G. Kinsley

Joseph Lengeling

H.L. Lubkeman

John McKeegan

F.L. Miller

Alex Reed

H.H. Rinker

E.H. Stevens

1931

Walter Beck

Roscoe Blinks

Robert M. Clark

John Collison

Herman Franzenburg

Louis Hadenfeldt

Mrs. J.E. Hoopes

D.F. Kruse

Fred Mitchell

John Swalin

1938

Herbert W. Buck

Orie F. Irwin

Allan B. Kline

Benjamin C. Neal

1939

Dayton W. Mather

J.D. Misbach

Herbert Schneckloth

P.C. Thedens

Will Yates

1940

Fred K. Breune

J.R. McKeown

Charles R. Mountain

E.N. Neal

1941

Ray Coglon

Henry Dall

Henry F. Olerich

Alvin Prestemon

1946

G.D. Bellman

E. Howard Hill

1947

Carney H. Connor

Leigh R. Curran

William H. Davidson

Henry Kernen

Earl Lyon

Marion Ringoen

1948

A.R. Clause

Fred Dubbert

Maynard Menefee

Harry Reese

J.P. Schnack

Peter Sidles

Richard Stephens

1949

Dale Blackwell

Wilbur E. Goodhue

Zeno Lapke

Arthur Linder

Charles O. Nelson

Lyle Sutton

1950

Clyde M. Core

J.E. Entz

John R. Holland

Peter J. Johnson

Hans A. Larsen

Clark Stroburg

1951

Herbert L. Campbell

Edwin Helming

Walter McConohy

John J. Moreland

Paul G. Williams

William H. Yungclas

1952

S.A. Barber

Frank Christensen

Lewis Greaser

Orville N. Kalsem

Clarence Pellett

C.B. Schager

L.G. Stevens

George K. Welty

1953

James D. Helmick

Doyce Miller

Lyle V. Ormston

Donald Pullin

Lawrence Reis

Merle Travis

G. Donald Trenary

1954

Clarence S. Hill

Wayne Keith

Sterling B. Martin

Dallas McGrew

Elmer E. Moreland

William Pennings

S.T. Rogers

1955

Whitfield Adamson

Alvin Christiansen

Wayne E. Norman

Harold Opsand

Ivan Slater

1956

Russell Eldred

C. Raymond Fisher

Lowell Hall

Ned E. Perrin

Donald W. Pratt

Elvin L. Sunde

1957

William Blahauvietz

William Darbyshire

Oswell H. Fisher

Donald Foutch

Ralph A. Long

Ray Mitchell

Otto Schaper

Amos B. Siglin

Marion Steddom

Ray E. Webber

1958

J. Merrill Anderson

Glenn Christy

Harold Neill

Alvin Schnack

1959

Bernard Collins

Floyd N. George

Donald L. Johnson

Ervin J.J. Koos

Thomas H. Newell

Lawrence Cain*

1960

Herbert E. Cline

Ralph Fox

Elmer J. Hamann

Donovan H. Kruse

Ferd F. Schmidt

1961

Edmund Groomes

William F. Imlau

Roy Olson

Wendell Pellett

Chester Shirer

1963

Walter R. Hagen

Harvey W. Moeckly

Joseph C. O’Hara

Ervin J. Schmuecker

1964

Bert Ballou

Glenn R. Brown

Elvie Dreeszen

Willis A. McAlpin

Les N. McGohan

1965

Hugh M. Black

Leon Haahr

J. Gordon Hollis

Harold V. Ryon

James W. Wright

1966

Norman Barker

Roy B. Keppy

Paul McNutt

Gaylord Stadlman

1967

Horace Autenrieth

Herbert Hinkhouse

Keith McAllister

George Schmidt

Francis Winslow

Dr. C.R. Weber*

1968

Louis Byrnes

Ralph Calmer

Eugene Dunphy

Ed Hanrahan

John D. Morris

Herbert W. Pike

Clifford Stille

1969

Donald F. Doolittle

Paul E. Griffith

Irvin A. Harvey

Maynard A. Newhouse

William H. Stillman

Harlan A. Tonderum

1970

Robert W. Bell

Leo Dunn

Jack M. Elliott

Harry E. Rasmussen

Art J. Schuiteman

1971

Harvey C. Bolte

Donald Hood

Edward Ladd

Kenneth Showalter

1972

Marlowe Feldman

Delbert L. Grafft

Garland C. Hanson

John R. Livingston

Wesley J. Shafer

E.P. “Dutch” Sylwester*

1973

George H. Busch

Glenn H. Freese

Frank A. Hasenclever

Buddy E. Jorgenson

Edward Klodt

Courtney Siglin

1974

David Flint

Roland Jensen

Glen Juelsgaard

Marshall King

DeVere Steffensen

Earl D. Zumbach

1975

Duane C. Boyd

Wilbert H. Frye

Lester Johnson

Morris J. Kluver

Dale E. Sorensen

William H. Greiner*

1976

Ollie Kaldenberg

Malcolm McGregor

Robert A. Schultz

Arthur H. Schweers

Robert Zacharias

1977

Gordon Enyart

Farris Gray

Robert L. Johnson

Bob Joslin

Ralph Mehl

Wiley W. Weaver

1978

Loren Eddy

Merlyn H. Groot

Ward Handorf

Robert Rawson

Louis D. Tronchetti

1979

Richard Kuecker

Donald L. Nielsen

Curtis Pflum

William L. Rempp

Virginia Striegel

1980

George A. Helmers

James E. & Ann Sage

Francis M. Toale

Lawrence J. Wall

John P. Wall

David L. Williams

1981

John “Ted” Huser

James Jorgensen Jr.

Howard P. Mogler

Glen M. Seberg

Alan L. Stevens

1982

Donald L. Doolittle

Alvin J. Gilbert

Allen J. Korslund

James Mohr

Ned O. Mohr

Philip R. Stillman

1983

Robert Christensen

G. Joe Lyon

Howard H. Lyon

Ralph “R.C.” Mathis

Myers M. Rossiter

Loren A. Schuett

1984

Kenneth & Evelyn Cook

Richard Groves

Wilfred Groves Jr.

Albert “Bud” Knake

Harlan A. Murley

Marlin Oosterhuis

Roland D. Petersen

1985

Richard K. Anderson

Charles Bjustrom

George Hoffman Jr.

Elmer F. Paper

Dale H. Sexton

1986

Walter Goeken

Alvin C. Hansen

Loyd Martin

Howard Mueller

1987

Donald Burt

Paul G. Copenhaver

Wayne V. Northey

Marvin J. Schlitzer

1988

Edgar W. Keith

William F. Petersen

Dwight R. Puttmann

Carl C. Willhoit

1989

Arnold I. Grau

Ralph R. Howe

Donald D. Newby

Oscar E. Steele

Everett Stoneberg*

1990

Stanley L. Bay

Edward J. Engstrom

Edward P. Keast

Wayne D. Scott

1991

Gerald E. Cornelius

Morris Greenley

David W. Hawkins

David & Cheryl Kalsem

Owen John & Ann Kalsem

1992

Vernon J. Beernink

Howard L. Johnson

Keith & LoRee Hora

Kenneth & Barbara Strohbehn

1993

Varel & Jackie Bailey

Robert A. Jardon

Kenneth Kassel

Ralph Manternach

1994

Bill Ellerman

Jerry Goldsmith

Ralph Neill

Dan Stadtmueller

1995

Gary Ewoldt

Paul Hill

David Noller

Harold Peyton

1996

Dennis & Janice Berger

Gary Holst

John Miller

Alvin Wright

Garren Benson*

1997

Donald Hertz

Duane Petersen

Richard Snyder

Ronald Swanson

1998

David Fisher

Doug Johnson

Lu Matthey

David Watkins

Regis Voss*

1999

Ken Fawcett

Curtis Raasch

John Schultz

J. Kelly Tobin

2000

Dave & Theresa Anton

Larry Anton

Craig Griffieon

Ron Kielkopf

Tom Ryan

Neil Harl*

2001

Dean Amstutz

Maynard Lang

Fritz Langguth

James Svendsen

Doug Svendsen

2002

Jim Anderson

Larry Beyer

Wayne Demmer

Arnold Odland

2003

Lee Faris

David Kunde

Ron Leistikow

Dick Thompson

2004

Jim Amdor

Jack Kintzle

Dean McWilliams

Jerry Morey

Stewart Melvin*

2005

Jerry Britten

Gary & Judy Burrack

Karol & Rozanne King

Gene Wiese

2006

Don & Marylou Ahrens

Howard Keitzer

David Petty

Ernest & Virginia Sage

Alfred Blackmer*

2007

Bill Couser

David Lubben

Kenneth Maass

Curtis & Brenda Meier

2008

Leland Boyd

Don & Linda Friedrichsen

Mike Hunter

Nick Hunter

Glenn Rowe

Robert Wisner*

2009

Russell Brandes

E. Thurman & Gerry Gaskill

Brad Moeckly

Rob Stout

2010

Jim Andrew

Jacque Andrew

Earl Cain

Rick Chipman

Jerry Fine

2011

Jim Bradford

Kevin & Terri Carstensen

Vincent Hassebrock

James Hultgren

Brian Peterson*

2012

Steve & Rosalie Christensen

Randall Eddy

Raymond Gaesser

Donald Struthers

Keith Heffernan*

2013

Jay Hansen

Nichols Farms

James & Janice Stillman

Jim Werner

2014

Roy & Phyllis Bardole

Marlyn Jorgensen

Brian Kemp

Gene Rouse

Michael Duffy*

William Edwards*

2015

Lee Aldrich

Steve Boender

Mason Fleenor

Tim Kapucian

Maynard Hogberg*

Frank Holdmeyer (Honorary Member)

John Otte (Honorary Member)

2016

Bill Northey

Myron Pingel

Tom & Anita Wall

Clark & Judi Yeager

Rich & Nancy Degner*

2017

Lisle & Margaret Cook

Will Frazee

Pam & Maurice Johnson

Rick Kimberley

Steve Johnson*

Clarke McGrath*

2018

Steve Berger

Jeff Hibbs

Shaun Lambertsen

Gordon Wassenaar

Mark Hanna*

2019

Larry Buss

Nick & Sue Hunt

Joseph Rash

Dan Winterhof

Joe Sellers*

2020

Ron Rosmann

Richard & Rita Godfrey

Tom Wagner

Jim Wagner

Rick Juchems

Rod Swoboda (Honorary Member)

Lynn Betts*

Wendy Wintersteen*

2022

John & Deanna Heisdorffer

Mark Mueller

Keith & Barb Sexton

Jeff & Jennifer Jorgenson

Paul Kassel*

2023

Jim Brown

John & Mary Fischer

Todd & Denise Wiley

Paul Lasley*

John Lawrence*

2024